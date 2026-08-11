إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي في الحوكمة والمرونة والتعافي ـ سوريا ‏DPP- GRR

دمشق-سانا‏

أطلقت جامعة دمشق، اليوم الثلاثاء، بالمشاركة مع معهد جنيف للدراسات الدولية والتنموية، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية ‏والتعاون، برنامج “الدبلوم التنفيذي في الحوكمة والمرونة والتعافي ـ سوريا ‏DPP- GRR‏”، وذلك في المركز الوطني للفنون البصرية ‏بدمشق.‏

ويُعد البرنامج تنفيذياً متخصصاً مُصمماً للكوادر السورية العاملة في مجالات الحوكمة والمرونة والتنمية والإصلاح المؤسسي ‏والتعافي وإعادة الإعمار، ويجمع بين التعلم الإقليمي في سوريا والبحث التطبيقي المرتبط بمكان العمل والتدريب القيادي في جنيف، ‏بهدف تعزيز قدرات جيل جديد من القادة السوريين المساهمين في عمليات التعافي الشامل والمستدام.‏

ويمكّن البرنامج من تطوير مهارات عملية وموجهة نحو صناعة السياسات من خلال البحث التطبيقي والتعلم المرتبط بمكان العمل، ‏وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساءلة والحوكمة المتمحورة حول المواطن، ودعم التعافي الاقتصادي المحلي وريادة الأعمال ومبادرات ‏التنمية المستدامة، والتعاون والحوار بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء ممارسات ‏طويلة الأمد تربط بين الكفاءات والمؤسسات العاملة في مجالات التعافي والمرونة.‏

الدفعة الأولى من البرنامج

‏ وفي كلمة له خلال إطلاق البرنامج، أشار مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بوريس مافر، إلى أهمية إطلاق الدفعة السورية ‏الأولى من البرنامج بوصفه خطوة محورية في دعم تعافي سوريا القائم على الإنسان والمؤسسات والمعرفة، مبيناً أن تعزيز حضور ‏سويسرا في دمشق يأتي ضمن رؤية تقوم على أربع أولويات مترابطة: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، والمناخ والبيئة، والسلام ‏والحوكمة الرشيدة.‏

بدوره، مدير برنامج السياسات والممارسات التنموية في معهد جنيف الكسندر فرير، أوضح أن البرنامج يستند إلى خبرة تمتد عشرين ‏عاماً وتقوم على توطين المعرفة عبر العمل مع المؤسسات المحلية وبناء مجتمع مهني يناقش حلولاً لمشكلات التنمية، ويجمع مشاركين ‏من خلفيات مختلفة لبحث قضايا الحوكمة والمرونة والتعافي، معتبراً أن نجاح البرنامج يُقاس بقدرته على إحداث تغيير اجتماعي ‏مستدام.‏

‏30 ساعة تدريب معتمدة

وأوضح عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق محمد نجيب الغضبان، ‏في تصريحات لـ سانا، أن الكلية تستضيف البرنامج الذي يعدّ ‏مبادرة من معهد جنيف للدراسات العليا، وهو برنامج أكاديمي تأهيلي على مستوى ماجستير كونه يتضمن 30 ساعة معتمدة لتدريب ‏مجموعة من الطلبة السوريين من القطاع الحكومي والمجتمع المدني.‏

وأشار الغضبان إلى أن البرنامج يشارك فيه أساتذة سوريون وعرب، ويركّز على قضية الحوكمة وإعادة الإعمار، وتقدّم إليه أكثر من ‌‏200 طالب وطالبة، وينفذ جزء من البرنامج بشكل مباشر في جامعة دمشق، فيما يكون في جنيف حضورياً في نهايته في آخر ‏أسبوعين، وبينهما سيكون هناك برنامج افتراضي يقوم الطلبة فيه بكتابة رسالة عن تجربتهم ورؤيتهم للمساهمة في أحد مجالات ‏الحوكمة وإعادة الإعمار.‏

‏12 طالباً من أصحاب الخبرات المميزة

بدوره، ‏بيّن ‏المستشار في معهد جنيف للدراسات الدولية والتنموية والمسؤول عن البرنامج بلال الهبيان، أن البرنامج يهدف إلى دعم ‏مسار التعافي في سوريا، وقد اختير المشاركون فيه وفق معايير دقيقة تتضمن أن يكون المتقدم سورياً يعمل داخل مؤسسة سورية، ‏ويتقن اللغة الإنجليزية، ويكتب رسالته حول قضية تنموية محلية لربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات الواقعية. ‏

وأوضح الهبيان أنه، اختير في الدورة الأولى من البرنامج 12 طالباً من أصحاب الخبرات المميزة، على أن يتوسع القبول في السنوات ‏القادمة لاستيعاب أعداد أكبر والمساهمة في إعداد كوادر قادرة على بناء سوريا المستقبل.‏

وبيّنت مسؤولة البرامج الوطنية في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سلوى المهدي‏ أن الوكالة تقدم التمويل والدعم الاستراتيجي، ‏لافتة إلى أهمية البرنامج بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة بدعم الإصلاح المؤسسي، وتأهيل جيل من الشباب لفهم مفاهيم الحوكمة ‏وآليات العمل في القطاع العام، بما يسهم في بناء قدرات محلية قادرة على قيادة مسارات التعافي.‏

وأشارت ‏جود مشوح الدروبي‏ (من الطلبة المقبولين في البرنامج) إلى أن البرنامج انطلق الأسبوع الماضي عبر محاضرات أونلاين ‏أتاحت للمشاركين التواصل مع خبراء دوليين وتبادل الأفكار حول الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية، لافتة إلى أهمية الرسائل ‏البحثية والمراحل المتقدمة من التدريب في دعم عملية البناء والتنمية في سوريا.‏

حضر إطلاق البرنامج ممثلون عن وزارة الخارجية والمغتربين، وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وممثلو ‏مؤسسات مجتمعية وطلبة من المقبولين في البرنامج.‏