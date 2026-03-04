ساعات عمل إضافية في بريد دير الزور لضمان تسليم رواتب المتقاعدين دون تأجيل

معاناة أهالي قرية الحواش في ريف حماة بعد عودتهم إلى منازلهم المدمرة
قوات الجيش العربي السوري تتابع انتشارها وبسط سيطرتها على منطقة غرب الفرات
أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
ملتقى مبدعي الغرافيك فعالية على مدرج النصر في جامعة حلب
غزة تروي وجع العائلات، عامان من المعاناة لأسرة سمير الحصري
