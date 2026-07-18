يشارك فيه 250 موهبة.. إطلاق ملتقى اليافعين الأول في طرطوس



طرطوس-سانا



أطلقت مؤسسة شؤون الشباب ملتقى اليافعين الأول في المركز الثقافي بمحافظة طرطوس، اليوم السبت، بهدف اكتشاف مواهب وقدرات اليافعين وتنمية مهاراتهم، بمشاركة نحو 250 يافعاً ويافعة من محافظة طرطوس وريفها.

وأوضح مسؤول شؤون الشباب في سوريا علي حلاق في تصريح لـ سانا، أن الملتقى مخصص لفئة اليافعين، وإطلاقه يأتي لتحقيق العدالة العمرية، باعتبار أن اليافعين يشكلون جزءاً أساسياً من عملية التنمية والطاقة التي تدفع المجتمع نحو النهضة والنمو.





وأوضح حلّاق أن مؤسسة شؤون الشباب أطلقت نوادي اليافعين التي تضم مجموعة من المجالات، منها النوادي الثقافية المعنية بالقراءة والكتابة والحوار والمناظرة، والنوادي الرياضية التي تشمل كرة القدم والشطرنج وغيرها، إضافةً إلى المجالات الفنية كالمسرح والكورال والسينما، إلى جانب النادي البيئي الذي يهتم باستكشاف المواقع السياحية في طرطوس، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.

من جهتها، لفتت هبة ملحم المشرف العام الميداني للملتقى إلى أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات والمواهب التي يمتلكها اليافعون، ويضم أنشطة تفاعلية وألعاباً وفعاليات فنية، إلى جانب ورشات عمل متخصصة موزعة على ستة مسارات، تشمل تطوير الإبداع وحل المشكلات، والصحة المدرسية والدعم المدرسي، والإعلام وصناعة المحتوى، واكتشاف الذات، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال.





وبيّنت المشاركة إيما عبد الهادي (14 عاماً) أنها شاركت في الملتقى، بهدف تطوير مهاراتها في الإبداع والتفكير وحل المشكلات، إضافةً إلى رغبتها في تنمية مهاراتها بمجال الإعلام وصناعة المحتوى.



ويُعد ملتقى اليافعين الأول في طرطوس، خطوة جديدة لدعم فئة اليافعين، وإتاحة مساحة لهم للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم، عبر فعاليات متنوعة ومسارات تدريبية متخصصة.