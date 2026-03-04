برنامج تدريبي مستمر لممرضي منظومة الإسعاف في اللاذقية لرفع كفاءة الاستجابة الطارئة

حركة نشطة في أسواق مدينة الطبقة بريف الرقة
زوار معرض دمشق الدولي في يومه الثاني: المعرض واجهة اقتصادية وحضارية لسوريا
إغلاق معبر كسب الحدودي بشكل مؤقت أمام حركة المدنيين بسبب الحرائق في ريف اللاذقية
الرئيس الشرع: واجهت سوريا خلال السنوات الماضية تحديات بيئية تراكمت آثارها على الإنسان والموارد
فعالية في النادي الأهلي الاجتماعي بصافيتا لإظهار مواهب الأطفال
