حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان “بيئة بلا ألم”

العيادة العينية في مستشفى حماة الوطني تقدم خدماتها التشخيصية والعلاجية يومياً للمرضى
المجلس المحلي في بلدة زملكا بريف دمشق بالتعاون مع الدفاع المدني يبدأ بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات المؤدية إلى ثانوية البلدة
استمرار عمليات التسوية لعناصر النظام البائد في جميع المحافظات.. الصور من أمام أحد مراكز التسوية في محافظة حماة
احتفالات النصر في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب
لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين
