كتائب الهندسة تواصل عملها لإزالة الألغام ومخلفات الحرب من منطقة الربيعة الأثرية في جبل الزاوية

“خبز رمضان” يزين موائد أهالي اللاذقية خلال الشهر الفضيل
الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا
مدرسة ألمانية تتبرع بكامل تجهيزاتها لصالح المدارس الأكثر احتياجاً في سوريا
فعالية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدرج بصرى الشام الأثري في درعا
جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
