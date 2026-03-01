مديرية الشؤون الاجتماعية بإدلب تبدأ إجراء مقابلات مع العاملين المفصولين بسبب وقوفهم مع الثورة

احتفالية مسائية دعما لذوي شهداء الثورة السورية في مدينة اللاذقية
“في حدا هون”.. الصوت الذي كسر صمت الممرات المظلمة في سجن صيدنايا
افتتاح منشأتين صناعيتين جديدتين ضمن المدينة الصناعية في باب الهوى بإدلب
عضو في لجنة تنظيم حملة “حلب ست الكل” يتحدث لـ سانا عن فعاليات اليوم الثالث
وزير الإعلام من داخل حي الأشرفية: العملية الأمنية في حلب جاءت استجابة لمطالب المجتمع المحلي
