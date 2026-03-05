أهالي الرقة يحيون الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد

مديرية التربية في الرقة تستلم 350 ألف نسخة من الكتب المدرسية مع بدء الفصل الدراسي الثاني
السفير التركي في دمشق: “ريفنا بيستاهل” فرصة لإعادة بناء ما دمره النظام البائد
الرئيس الشرع يهنئ المنتخب الوطني بفوزه بالمباراة الافتتاحية ببطولة كأس العرب
أمانة برزة ولجان أحيائها يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تأهيل وتجميل دوار الجوزة في حي كفرسوسة بدمشق
