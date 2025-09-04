أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات يؤدون اليمين الدستورية أمام اللجنة العليا للانتخابات

كلمة وزير الاقتصاد والصناعة بعد توقيعه بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي السوري الت
أبناء الجالية السورية في فرنسا ينظمون وقفة وسط باريس للترحيب بزيارة الرئيس الشرع
آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في دمشق حول مستوى الأسئلة لماد
في ذكراها الأولى بعد التحرير… درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
فتح الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى