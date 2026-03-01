خط الدائري الجنوبي في حلب يشهد نقصاً حاداً في الباصات ويزيد معاناة الأهالي

مباحثات موسعة لتفعيل الاتفاقيات الزراعية وتسهيل عبور الشاحنات بين سوريا ولبنان في دمشق
خروج المدنيين من منطقة دير حافر في ريف حلب عبر طرق فرعية خطرة إلى مناطق سيطرة الدولة السورية
حريق حراجي بالقرب من بلدة عناب في سهل الغاب بريف حماة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
وزير الصحة يفتتح أول خط لإنتاج الأملاح الصيدلانية في سوريا
تقرير لمراسل سانا حول المبادرة التي أطلقها مواطنون من الرقة لفتح ممر مؤقت على الجسر الجديد
