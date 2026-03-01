إغلاق محطة وقود في حماة بسبب التلاعب بعدادات التعبئة

قلعة حلب.. تحفة معمارية نادرة ومعلم سياحي يروي قصصاً عمرها آلاف السنين
الجالية السورية في سويسرا تحتفل بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير في مدينة زيوريخ
الدغيم لـ سانا:حملة “السويداء منا وفينا” يحملها الانتماء والشعور الوطني لدى الشعب السوري
فعالية شعبية في مدينة الجيزة بريف درعا بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
مواطنون في دمشق: كل من يستجدي التدخل الخارجي خائن
