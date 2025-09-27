وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي

كلمة وزير الإعلام السيد حمزة المصطفى خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية
مشروع لتجميل جسر الحرية في مدينة دمشق
أمسية شعرية ومعرض في حمص ضمن حملة سوريون مع فلسطين
كلمة وزير الخارجية والمغتربين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي في أنقرة
القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان مع وفد جامعة الدول العربية
