وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
القلعة كما يراها أهالي حلب، رمزٌ للسياحة وعودة الحياة
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن: معارض مستلزمات البناء منصة دعم مهمة لمرحلة إعادة الإعمار
مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب
سائح صيني: الحضارة السورية فريدة بنقوشها
معرض “سيريا بيلد” في مدينة المعارض بريف دمشق.. منصة لإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء
جولة تفقدية لوزير الصحة في مشفى النور بريف إدلب لتقييم التجهيزات والاحتياجات الطبية
حفل خاص لافتتاح قلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة
