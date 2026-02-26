محافظ اللاذقية يطّلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مديرية المالية

مديرية التنمية الإدارية في حلب تنظّم مسابقة لتعيين مهندسين بالمراكز الخدمية في مجلس المحافظة
بعثة “سامز” تقدّم خدمات تخصصية مجانية في مشفى القصير المتنقل بحمص
مشاهد للضباب الكثيف في أجواء مدينة حمص
لقاء في مدينة تلبيسة بريف حمص بين الأهالي وأعضاء مجلس الشعب
افتتاح مدرسة جوبر المشرع بريف حمص بعد إعادة تأهيلها وترميمها
