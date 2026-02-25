تعادل نادي مورك مع شرطة حلب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

الشؤون السياسية في حمص تعيد عقاراً لأصحابه قانونياً بعد عقود على إشغاله
كلمة الشيخ ليث البلعوس خلال مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”
دور نشر تركية تشارك في معرض دمشق الدولي للكتاب
انطلاق حملة مساعدات “طرطوس الخير2” باتجاه مخيمات إدلب
لا مسامحة مع أي تجاوزات… عناصر الأمن العام يؤدون دورهم في حماية الأهالي بأشرفية صحنايا
