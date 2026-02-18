مبادرة تعليمية لأطفال سوريين في بلجيكا للحفاظ على لغتهم الأم وهويتهم الثقافية

احتفالية في مدينة حريتان في ريف حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وزارة الصحة تؤكد التزامها بإمداد وتشغيل مشافي إدلب بعد توقف دعم  المنظمات عنها
كيف ينظر أهالي حلب إلى ارتفاع أسعار لحم الفروج؟
حضور مميز لشركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في المعرض ‏الدولي للبناء “بيلدكس”
لقاء حواري مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في عفرين بريف حلب للتعريف بالهيئة ومهامها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى