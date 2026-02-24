مركز خدمات التجار في غرفتي تجارة دمشق وريفها يقلل الوقت والتكاليف على التجار

تجربة الطلاب في اللاذقية مع فعالية “وجهتك التعليمية”
حفل لتكريم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نشاطات متنوعة في المركز الثقافي بالقنيطرة
استقبال طلبات تسوية وضع العناصر العاملين مع تنظيم قسد سابقاً في الرقة
مديرية التنمية الإدارية في حلب تنظّم مسابقة لتعيين مهندسين بالمراكز الخدمية في مجلس المحافظة
مواطنون من دمشق.. عضو مجلس الشعب يجب أن يكون نزيهاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى