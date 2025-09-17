لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق
سوق باب السريجة بدمشق.. ازدحام يعكس نبض الحياة في أيام شهر رمضان المبارك
ابتكارات طلابية في مجال الروبوت تلفت أنظار زوار معرض دمشق الدولي
كنيسة مريم العذراء في دير الزور.. بين الدمار والأمل بإعادة الإعمار
“غاندي الصغير” فيلم في جامعة حلب يروي قصة الناشط الشهيد غياث مطر
