مسلسل “بنت النعمان” .. حكاية دمشقية ساخرة بروح كوميدية

الهلال الأحمر يوزع أكثر من 900 سلة غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بدرعا
المركز الوطني لمكافحة الألغام يطلق ورشة عمل وطنية للتوعية بمخاطر المخلفات المتفجرة
مديرية الإعلام في دير الزور تنظم لقاءً حوارياً بين وزير الطاقة وممثلين عن المجتمع المحلي
فريق الفتوة يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الشعلة في مباريات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم
قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى