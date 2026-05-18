على هامش أعمال المنتدى الحضري.. سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في إعادة الإعمار

بحث وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومشاركة محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، مع اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية في أذربيجان برئاسة أنار غولييف رئيس اللجنة، آفاق التعاون المشترك في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في باكو أمس الأحد، ضرورة تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين، والاستفادة من التجارب الحديثة في إعادة الإعمار والتنظيم العمراني والمدن الذكية، مع التشديد على أهمية الحوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والتعافي العمراني.

وتطرق الجانبان إلى تجربة إعادة الإعمار في مناطق قره باغ، وما شهدته من دمار واسع، مشيرين، إلى أوجه التشابه مع الحالة السورية فيما يتعلق بحجم الأضرار والتحديات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة البناء.

وفي سياق متصل ناقش إدلبي، مع محافظ مدينة باكو “إلدار عزيزوف” رئيس السلطة التنفيذية في العاصمة الأذربيجانية، آليات عمل البلديات وتجربة تأهيل باكو القديمة وتعزيز جانبها الثقافي والسياحي، مؤكدين أهمية إقامة ورشات عمل فنية مشتركة لتبادل الخبرات.

واستعرض الجانب الأذربيجاني تجربة مدينة باكو في التطور العمراني والتنمية الحضرية، وأوجه التشابه بينها وبين دمشق من حيث البعد التاريخي والعمراني، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية بالتوازي مع متطلبات التحديث والتنمية.

وتشارك سوريا في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار “الإسكان العالمي.. مدن ومجتمعات آمنة ومرنة”.

وشهدت أعمال المنتدى، عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت قضايا الإسكان الحضري، وتمويل المشاريع السكنية، والاستدامة البيئية، ومستقبل المدن، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار.