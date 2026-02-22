حركة نشطة في أسواق مدينة الأتارب بريف حلب رابع أيام شهر رمضان المبارك قُبيل موعد الإفطار

مشاريع واعدة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في جناحها بمعرض دمشق الدولي
شاب يروي تفاصيل عن طفولته خلال احتفالية ذكرى التحرير الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق
إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد والساحات في عدد من المحافظات
اختتام بطولة القنيطرة لكرة القدم المصغرة
مديرية التربية والتعليم في دير الزور تزود المدارس بالمحروقات
