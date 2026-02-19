جولة لمديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مدينة التل بريف دمشق لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

مجلس مدينة اللاذقية يستمر بإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة من الطرق العامة
أجواء استثنائية ترسم الفرح في اليوم الثامن من معرض دمشق الدولي
تردي واقع الطرقات في جبل الأكراد بريف اللاذقية جراء قصف النظام البائد
فعالية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدرج بصرى الشام الأثري في درعا
جولة تفقدية لوزير الصحة في مشفى النور بريف إدلب لتقييم التجهيزات والاحتياجات الطبية
