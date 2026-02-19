هكذا بدت أسواق مدينة إدلب قبل الإفطار في أول يوم من شهر رمضان المبارك

وزير الاتصالات السعودي خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية
“جسور العلم” ملتقى علمي لتبادل الأفكار بين جامعة الفرات والمجلس العلمي السوري في دير الزور
افتتاح مراكز إيواء مؤقتة للأهالي النازحين من الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
المكتب القنصلي في درعا يستقبل مئات المواطنين يومياً بعد استكمال عمليات التطوير التقني
عالم المجسمات الخشبية الصغيرة نافذة على الماضي وهدايا تذكارية في الحاضر
