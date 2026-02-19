مشاهد جوية لجامع خالد بن الوليد في حمص مع حلول شهر رمضان المبارك

الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة
استعدادات الأمن الداخلي في حمص قبل تسلّم دفعة من مركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر
جناح المكتبة الوطنية السورية في معرض دمشق الدولي للكتاب
مدير حملة “ريفنا أخضر” عبد الرحمن غبيس يشرح لـ سانا تفاصيل الحملة وأهدافها ومراحلها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى