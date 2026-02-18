جولة لوزير الزراعة ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية على المعهد التقني في اللاذقية

فريق التقصي الوبائي في طرطوس يكشف عن حالات التهاب كبد بريف بانياس
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
إقبال على مركز التجنيد في مدينة بانياس من الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
طاولة مستديرة في دمشق لمناقشة تحديات تصدير المنتجات الزراعية السورية
لقاء لوزارة الدفاع مع طلبة الجامعة بكلية التربية الثالثة في درعا يناقش مسار الثورة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى