المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان

برعاية مديرية الثقافة بحلب وفريق شامنا غزة جلسة حوارية بحضور عدد من صنّاع المحتوى
الدفاع المدني السوري يطلق حملة لإزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية بهدف تأمين ع
دورة تأهيل مدربات وحكمات لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في إدلب
سانا تستطلع آراء عدد من أهالي اللاذقية حول الواقع الأمني بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الاقتصاد يعرض خدماته في معرض دمشق الدولي
