إقبال كبير من خارج مدينة الباب على دائرة الأحوال المدنية يضاعف حجم العمل اليومي

“الرقة أجمل” حملة نظافة شاملة لتعزيز الوعي البيئي وتجميل المدينة
اجتماع مسؤولين سوريين برئاسة وزير الخارجية مع وفد روسي رفيع المستوى
ندوة في جامعة حمص تناقش دور مشاريع الطلبة التقنية في تحديث القطاع الصحي
رفع علم سوريا وسط مدينة سلقين بريف إدلب خلال الاحتفالية بذكرى النصر والتحرير
لقطات من مكان التفجير الانتحاري في حي باب الفرج بمدينة حلب
