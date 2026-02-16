مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية

جلسة حوارية بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية على مدرج جامعة حلب في إعزاز
بين القصيدة والكتاب… أنس الدغيم يوقّع إبداعاته في معرض دمشق الدولي للكتاب
أهلي حلب يفوز على تشرين في قمة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم
مشاهد من أجواء اليوم الخامس في معرض دمشق الدولي للكتاب
برنامج تدريبي يعزز المهارات العلمية والعملية للأطباء البيطريين في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى