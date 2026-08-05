افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية بشراكة سورية صينية

مدير عام مؤسسة المعارض: جاهزون لإطلاق دورة فريدة من معرض دمشق الدولي
الإعلان عن الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا (إعمار 2026) في أيلول المقبل
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معرض للمشاريع الهندسية المتميزة في كلية الهمك بجامعة دمشق
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