من أجواء دخول الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه الأخير

جامعة حماة تحتفل بتخريج 150 طالباً وطالبة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
مسؤولون في دمشق وريفها: حملة “ريفنا أخضر” مشروع متكامل قائم على المتابعة والمسؤولية
وقفة احتجاجية للمعلمين في مدينة الباب بريف حلب للمطالبة بتحسين الرواتب
توزيع 167 حقيبة مدرسية ضمن مبادرة لدعم طلاب القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى