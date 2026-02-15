مشاهد تظهر الضباب على طريق حلب دارة عزة

وصول الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في فعاليات حملة “فداء لـ حماة”
وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي
دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية إلى السويداء
مسرحية 618 على خشبة مسرح الحمراء بدمشق..رسالة وفاء للمعتقلين زمن النظام البائد
خطة خدمية شاملة تهيئ لعودة العمل الخدمي والإداري إلى دير حافر بعد تأمينها من قبل الجيش
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى