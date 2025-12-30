وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يتحدث لـ سانا حول العملة السورية الجديدة

مشاركة الوفد الوزاري في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي حول قطاعي المال والاتصالات
شهادات لوالدة شهيد ولأحد معتقلي النظام البائد ضمن تكريمهما بمؤتمر دمشق الدولي لطب الأسنان
الوفد القضائي السوري الذي يزور ألمانيا يطلع على تجربة المعهد الألماني لحقوق الإنسان
مديرية النقل بحلب تستأنف عملها بمقر رقمي حديث
التنمية الإدارية: مشروع قانون الخدمة المدنية لترتيب العلاقة بين المؤسسات والموظف
