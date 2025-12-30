وزير المالية يتحدث لـ سانا عن العملة السورية الجديدة ودورها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لـ سانا: العملة الجديدة تعبر عن ثقافة السوريين عبر الزمن
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يتحدث لـ سانا حول العملة السورية الجديدة
“استعادة لهويتنا الوطنية” وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
الجلسة الحوارية للرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق
الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية يكشفان عن العملة السورية الجديدة
من الانتشار الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين
انتشار أمني في محيط دوار هارون باللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
