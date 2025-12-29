أول إجازة لطلاب الكلية الجوية بحمص والأهالي يحتفلون بأبنائهم

افتتاح ثانوية عبد الحميد الزهراوي في مدينة حمص بعد إنجاز أعمال الترميم
ما هو الواقع الفني لمنشأة التيم لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور؟
مسرحية 618 على خشبة مسرح الحمراء بدمشق..رسالة وفاء للمعتقلين زمن النظام البائد
انطلاق حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين في دمشق
تضرر مئات المدارس في ريف دمشق وآمال ترميمها في حملة “ريفنا بيستاهل”
