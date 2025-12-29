انتشار أمني في محيط دوار هارون باللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
ماذا قال أهالي دمشق عن العملة السورية الجديدة؟
أول إجازة لطلاب الكلية الجوية بحمص والأهالي يحتفلون بأبنائهم
افتتاح مركز للدفاع المدني السوري في مدينة جيرود بمحافظة ريف دمشق
الجالية السورية في فرنسا تنظم احتفالاً بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
مديرية سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً
طلاب جامعة حمص يؤكدون رفضهم دعوات الانقسام وتمسكهم بوحدة الشعب السوري
الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في مركزي طب الأسرة بالسهوة والمسيفرة في درعا
