الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة ينطلق في دمشق محتفياً بمشاركة واسعة

دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة في المركز الوطني للفنون ‏البصرية بدمشق، وسط حضور واسع من الخطاطين والفنانين والمهتمين بهذا الفن الأصيل، في ‏لقاءٍ يودع في الحرف جماله، وفي الكتابة سرها، ويعيد للخط العربي مكانته بوصفه أحد أبهى وجوه ‏الحضارة العربية والإسلامية، وفناً يخلّد الجمال ويحفظ الذاكرة.‏

صوت الخطاطين.. رسالة لا تنقطع

افتُتح الملتقى بفيلم يوثق جماليات الخط العربي والزخرفة، تلاه كلمة الخطاطين التي ألقاها محمد ‏قنا، مؤكداً أن الحرف العربي ليس مجرد أداة للتواصل، بل هو روح الأمة وذاكرتها، مشيراً إلى أن ‏الخطاطين السوريين ظلوا أوفياء لرسالة الجمال رغم التحديات، وماضون في رفع اسم سوريا عالياً ‏في المحافل الدولية.‏

رحلة الحرف

استعرض وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في كلمته المكانة العميقة للحرف في الذاكرة السورية، ‏متناولاً رحلته الممتدة من نقش النمارة في بادية السويداء وصولاً إلى المخطوطات والزخارف ‏المعمارية، وأوضح تطور مدارس الخط من الكوفي إلى النسخ والثلث والديواني والرقعة، مشدداً على ‏أن هذا الفن يتطلب دقة ومهارة تجمع بين النقطة والحرف واليد المتمرسة، مؤكداً دور الوزارة في ‏دعم هذا التراث وتعزيز انتقال الخبرة إلى الأجيال الجديدة.‏

احتفاء بالعطاء ومسيرة من الإبداع

كرّم وزير الثقافة ونائبه سعد نعسان نخبة من الخطاطين السوريين، الذين أسهموا في ترسيخ هذا ‏الفن، تقديراً لعطائهم الطويل في خدمة الخط العربي والزخرفة، بينهم عثمان طه ومصطفى النجار ‏وعدنان الشيخ عثمان وفيصل الخطيب وآخرون، كما تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى ‏تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعالية.‏

شهد الملتقى منح الإجازات الخطية لعدد من الطلاب وفق تقاليد عريقة تربط بين الأستاذ وتلميذه، ‏في مشهد يجسد استمرارية هذا الفن عبر الأجيال، ومن بين المكرّمين أحمد فؤاد حويكة، أنس ‏سلامة، محمد ياسين حجازي، وبدر قديمي.‏

ويمتد الملتقى حتى الخامس عشر من آب الجاري، متضمناً محاضرات وورشات ومعارض للخط ‏العربي.‏

ويأتي الملتقى في سياق جهود ثقافية متواصلة لإحياء هذا الفن العريق وتعزيز حضوره في الوعي ‏الجمالي السوري، بوصفه أحد أهم روافد الهوية العربية والإسلامية، وبما يرسّخ استمرارية هذا الفن ‏ويعيد للحرف مكانته في المشهد الثقافي المعاصر.‏