احتفالات الأهالي بعيد الميلاد في القرية الميلادية بحلب
“حكاية ثورة” معرض يوثق مراحل الثورة السورية بعدسات مصورين وناشطين من درعا
“جسور العلم” ملتقى علمي لتبادل الأفكار بين جامعة الفرات والمجلس العلمي السوري في دير الزور
جلسة حوارية مفتوحة لتعزيز المشاركة المجتمعية في معرة النعمان بإدلب
أهالي حماة يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات التقسيم والانفصال
وقفة في ساحة العاصي تأكيداً على وحدة الشعب وتنديداً باعتداءات فلول النظام البائد على قوى الأمن
“أساسيات الغرس السني” ندوة علمية لخرّيجي كلية طب الأسنان في جامعة إدلب
“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق
