افتتاح معرض الكتب والوثائق الشركسية في دمشق لتعزيز قيم التنوع في المجتمع السوري

جلسات تعريفية وتشاورية خلال الملتقى السوري الأردني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟
انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة
جناح المؤسسة السورية للبريد في معرض دمشق الدولي يحاكي الماضي ويواكب المستقبل
الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلب
