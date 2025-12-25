محافظة درعا توقع عقداً لتنفيذ مشروعين حيويين يسهمان في نهضة المدينة
افتتاح معرض الكتب والوثائق الشركسية في دمشق لتعزيز قيم التنوع في المجتمع السوري
الشرطة يفوز على جبلة ضمن منافسات الدوي السوري الممتاز لكرة القدم
طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير
فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في حمص
أهالي رأس العين شمال الحسكة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد
صلوات وقداديس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد
صلاة في كنيسة النبي إلياس بحلب ومسير للكشافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
