حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
مشاهد لانتشار قوى الأمن الداخلي في قرية دوير بعبدة بريف جبلة لتعزيز الأمن والاستقرار
مبادرة لتوزيع الهدايا على أطفال بلدة صيدنايا بريف دمشق بمناسبة عيد الميلاد
افتتاح مخفر صيدا شرق درعا بدعم مجتمعي وحضور رسمي وشعبي
محافظ حلب يقدم التعازي بضحايا القصف الذي شنته قسد واستهدف مناطق سكنية متفرقة في حلب
جولة رقابية على معاصر الزيتون في منطقة القطيفة بريف دمشق
“جامعتنا بهمتنا أنظف” حملة نظافة تطوعية في جامعة حمص
فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تواصل تمشيط وإزالة الألغام من مناطق جبل الأكراد باللاذقية
