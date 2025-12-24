حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا

من بداية التحرير.. مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق تنفّذ مشاريع خدمية متنوعة
كلمة وزير الخارجية خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تقام لأول مرة في سوريا
افتتاح مكتب بريد مدينة منبج بريف حلب لتخفيف الأعباء عن الأهالي
غابات الفرلّق في ريف اللاذقية منارة طبيعية تستقطب عشاق السياحة
“من هنا بدأت الحكاية”.. أهالي درعا يحتفلون في ذكرى مرور عام على تحرير مدينتهم
