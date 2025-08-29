الشركات السعودية في معرض دمشق الدولي: شراكة واعدة وفرص استثمارية متنامية

كلمة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
معاون وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ إدلب يتفقدان صوامع الحبوب في المدينة للاطلاع على سير عملية استلام محصول القمح من المزارعين
تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى مدينة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحم
مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء فريضة الحج ‏لموسم 1446هـ 2025 م في المكتبة الوطنية بدمشق
عملية أمنية ضد أحد أوكار فلول النظام البائد في حي “الوعر” بمدينة حمص
