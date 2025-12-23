سوق الحرير في دمشق تاريخ ينسج خيوط الأصالة

القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق: عملية الانتخاب منظمة ووفق المعايير المعتمدة
لحظة الإعلان عن بدء جمع التبرعات لصالح حملة “فداء لحماة”
تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى مدينة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحم
رجل أعمال يتبرع بـ 700 ألف دولار أمريكي لصالح حملة باب الخير لأهل الخير
رقابة تموينية على أفران دمشق لضمان جودة الخبز والتزام المعايير الصحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى