قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمينهم في مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قسد
قسد تستهدف عناصر من الدفاع المدني أثناء تقديمهم الخدمات الإسعافية للمدنيين في مدينة حلب
مصابون يتلقون العلاج في مشفى الرازي بحلب جراء استهداف قسد للأحياء السكنية بالرشاشات والمدفعية
نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية
رحلة علمية لطلاب الهندسة المدنية بجامعة حمص إلى مدينة حسياء الصناعية
حملة تشجير في المواقع الحراجية بإدلب ضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء”
فيدان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا والمباحثات تناولت ملف قسد
استمرار نزوح الأهالي من منطقة الليرمون في حلب جراء استهداف قسد المنطقة بالرشاشات وقذائف الهاون
