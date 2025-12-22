قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمينهم في مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قسد

الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان الساحل ويؤكد على بناء سوريا الموحدة وتطوير التنمية الاقتصادية
إدلب تستضيف للمرة الأولى اختبارات بدنية لحكام حلب وإدلب وحماة بكرة القدم
كلمة الرئيس الشرع خلال الحفل الرسمي بقصر المؤتمرات في دمشق بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا
كلية طب الأسنان في جامعة إدلب توفّر الرعاية الصحية المجانية للمواطنين
ورشة عمل في حلب تناقش مخطط التعافي بالمدينة القديمة
