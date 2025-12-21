وقفة لعدد من تجار حماة احتجاجاً على تخمينات إيجار المحلات بنظام الفروغ

آراء عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في دمشق بعد تقديمهم المادة الامتحانية الأولى
استمرار حملة تعزيز اللقاح الروتيني في حماة بمشاركة 51 فريقاً جوالاً و132 مركزاً صحياً
معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
طاولة مستديرة في دمشق لمناقشة تحديات تصدير المنتجات الزراعية السورية
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
