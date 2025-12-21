افتتاح مشفى مدينة سراقب في ريف إدلب لتأمين الخدمات الطبية للأهالي

كلمة الشيخ ليث البلعوس خلال مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”
اتحاد الطلبة في طرطوس يطلق فعاليات أسبوع التحرير تحت شعار “تحرير وتجديد”
البلخي لـ سانا: تعيين الرئيس للثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب هو لسد الثغرات وتعويض الخلل
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وزير الطاقة المهندس محمد البشير لـ سانا: الاتفاقيات الموقعة بين سوريا والسعودية تجسيد ل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى