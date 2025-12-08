الجالية السورية والعربية في مالمو بالسويد تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

أعضاء الهيئات الناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب الأعضاء عن دائرتي رأس العين وتل أبيض
وزارة الداخلية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق
احتفال أهالي مدينة حمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي
مشاركات واسعة لشركات الصرافة والتداول في معرض سيريا هايتك على أرض مدينة المعارض في ريف دمشق
