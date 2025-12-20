إضاءة شجرة الميلاد في القصير بريف حمص

انطلاق فعاليات مهرجان السلام بحمص بمشاركة رسمية وشعبية
جمعية “فضا” تُطلق معرضاً تراثياً يعكس أصالة طرطوس وتنوعها
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب.. ندوة لوزارة التنمية الإدارية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي
أعضاء المبادرة الأهلية لحل الأزمة بالسويداء: أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
مقتطف من كلمة الرئيس الشرع خلال لقائه وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب بدمشق
