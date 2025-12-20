نبض الشارع في حلب بعد إلغاء قانون “قيصر”
“اليوم تُعرف حلب بأبنائها الأوفياء” مفتي حلب يتحدث لـ سانا عن أهمية حملة “حلب ست الكل”
في نهاية يومها الثاني.. حملة “حلب ست الكل” تجمع أكثر من 270 مليون دولار
“نريد إعادة الألق إلى حلب” وزير المالية خلال مشاركته في حملة “حلب ست الكل”
طبيب من حلب يتبرع بسماعته التي رافقته لسنوات لصالح حملة “حلب ست الكل”
سيدات حلب وزوجات الشهداء يشاركن بالتبرع لصالح حملة حملة “حلب ست الكل”
“حلب بتستاهل” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرعات لتحسين الواقع الخدمي
مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”
