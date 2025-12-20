نبض الشارع في حلب بعد إلغاء قانون “قيصر”

محافظة حمص تشرح تفاصيل مشروع بوليفارد النصر وترد على تساؤلات المواطنين
نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث تطوير الصناعات المحلية على هامش مهرجان “ربيع حماة”
شهادات لأهالي الأحياء الجنوبية في حمص حول سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بعد جريمة زيدل
نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.
وفد مجلس الأمن الدولي يصل سوريا ويزور عدداً من الأماكن التراثية في دمشق القديمة
