الرئيس الشرع: رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة
الرئيس الشرع: سوريا ورثت اضطرابات كثيرة ولا نستطيع حل المشاكل دفعة واحدة
الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون
الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق بريف اللاذقية وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإطفاء
ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه
ورشة عمل في اللاذقية حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
Sign in to your account
تذكرني