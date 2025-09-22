الرئيس الشرع: سوريا ورثت اضطرابات كثيرة ولا نستطيع حل المشاكل دفعة واحدة

شهادات لأهالي حرستا من بين الركام: بيوتنا تحمل ذاكرة الألم والأمل
تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في طرطوس
تصفيات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في محافظة دمشق
كليمنتس لـ سانا: عودة 2.5 مليون نازح ولاجئ سوري والتمويل يغطي 22% فقط من الاحتياجات
فرحة أبناء الجالية السورية برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
