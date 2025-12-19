زينة وأضواء تنشر دفء الميلاد في قرى القنية والجديدة واليعقوبية بريف إدلب الغربي
وقفة احتجاجية في القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
مشاركة شعبية ورسمية واسعة بحملة “الوفاء لأمّ الشهداء” في بلدة الخريطة بريف دير الزور
كيف ينظر أهالي دمشق لإلغاء “قانون قيصر”؟
150 مليون دولار في يومها الأول أهالي حلب يعبرون عن مشاعرهم وآمالهم بحملة “حلب ست الكل”
تنفيذ أعمال تعزيل وصيانة استباقية لمجاري السد في مدينة بصرى الشام لتلافي الفيضانات
أعمال ترميم واسعة في مجلس الشعب تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا
جامع المغربي في اللاذقية.. تحفة معمارية خالدة ومنارة للعلم
Sign in to your account
تذكرني