زينة وأضواء تنشر دفء الميلاد في قرى القنية والجديدة واليعقوبية بريف إدلب الغربي

إطلاق تطبيق الصفحات الخضراء في إدلب… دليل للربط بين الشركات والعملاء
تصريح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حول المرسوم 66 والعقارات المستملكة
ورشة تدريبية للمخاتير في الأتارب بريف حلب لتفعيل دورهم وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي
انطلاق حملة “تفتناز بدنا نعمرها” المجتمعية في ريف إدلب لدعم المشاريع التنموية فيها
“صناعة الهوية الوطنية”، ندوة في ختام ملتقى الحكاية السورية
