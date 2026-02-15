اختتام دورة تدريبية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
“اركض لأجل سوريا” حملة رياضية نظمها السوريين المقيمين في بلجيكا لجمع التبرعات
424 منشأة تستأنف نشاطها في المنطقة الصناعية بدير الزور رغم صعوبات البنية التحتية
وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور الجلسة التحضيرية لـ”قمة فلسطين”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى