أمانة برزة ولجان أحيائها يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
الرئيس الشرع يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
استمرار أعمال التجهيز وإعادة التأهيل في مشفى دوما الوطني بريف دمشق
الرئيس الشرع: نبارك لكم جميعاً ذكرى تحرير سوريا من الطغيان والاستبداد وعودة الوطن إلى أهله
تحضيرات أهالي اللاذقية لعيد الفطر المبارك وآرائهم بالانخفاض الملحوظ على الأسعار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى