أمانة برزة ولجان أحيائها يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
سياسيون أمريكيون: إزالة قانون قيصر تفتح الطريق أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في سوريا
علبي في تصريح على هامش مؤتمر “متحدون من أجل سوريا.. رؤية للمستقبل” في واشنطن
خبرات طبية تشارك تجربتها في المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للرابطة السورية للجراحين العامين
احتفالية في كلية الهندسة الزراعية بإدلب بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
“أيام التحرير” وثيقة بصرية تصور ملحمة تحرير سوريا في المكتبة الوطنية بدمشق
فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته
“على صهوات المجد نحتفل بالحرية” في حمص بمناسبة ذكرى التحرير
