حفل استقبال في السفارة القطرية بدمشق بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
إنارة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين بمدينة اللاذقية
ندوة سياسية في النمسا حول التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد التحرير
إنارة شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي
الجهات الحكومية السورية في بيلدكس تعرض مشاريعها في إعادة الإعمار وتعزيز البنى التحتية
وزير الاقتصاد والصناعة والوفد المرافق في زيارة لأجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض
انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض بيلدكس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية في مدينة المعارض
تصريحةمفوضة الاتحاد الأوروبي حول سوريا
Sign in to your account
تذكرني