حفل استقبال في السفارة القطرية بدمشق بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

استئناف معاملات نقل ملكية المركبات في مديرية النقل بحماة
استكشاف فرص التعاون المشترك في المنتدى الاقتصادي السوري الكوري الأول بدمشق
لقاء موسع في طرطوس لبحث واقع العمل البحري وتحديات قطاع النقل والشحن
إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
بطاقة استيعابية تصل إلى 6 أسرّة.. افتتاح قسم غسيل كلية الأطفال بمشفى المجتهد في دمشق
