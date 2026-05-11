المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 11 من أيار 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “قوة العادات الصغيرة”، تلقيها الأستاذة سنا زبيدة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ندوة علمية لعرض ومناقشة كتاب “جوهر المختصر في قواعد اللغة الأوجاريتية والعربية” للدكتور محمود السيد، ومحاضرة بعنوان “دور سوريا العالمي وفضلها على الحضارة الإنسانية في إرساء نظم الحساب والكتابة منذ الألف التاسع قبل الميلاد”، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – ورشة تدريبية بعنوان “توظيف التكنولوجيا في تعليم العربية للناطقين بغيرها”، للدكتورة نهى عبد الكريم حسين، في المعهد العالي لتعليم اللغات، بكلية الآداب بالمزة، الساعة الـ 1.30 ظهراً.

4 – ورشة عمل فنية حول تقنيات الطباعة بالختم، في “منزول” طريق الربوة بجانب مأكولات الشام، الساعة الـ 3 ظهراً.

5 – ندوة بعنوان “نحو مجتمع صحي آمن وسعيد متى تبدأ عافيتك وشيخوختك”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 3 ظهراً.

6- أمسية شعرية بعنوان “نسائم الربيع وسحر الأبيات”، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – محاضرة بعنوان “تحديات الشباب المعاصرة”، يلقيها الأستاذ أحمد حوراني، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

8 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين، آينبو: روح الأمازون، وسونيك، في صالة سينما الكندي بدمر، الساعة الـ 4 عصراً.

9 – معرض أعمال يدوية بعنوان “حكاية فن”، بإشراف الدكتورة رغدة سعيد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

10 – الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر، على مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساء.

11 – أمسية اجتماعية بعنوان “عبد الغني العطري بين عبقرية الأدب وعبقرية الصحافة”، مع الباحث مازن ستوت، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساء.

12 – حفل ختام الدورة العلمية التخصصية في إحياء التراث ومناهج تحقيق المخطوطات، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 6 مساءً.

13 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز، برشامة، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

حمص:

عرض الفيلم الأمريكي مأساة مكبث، من تنظيم جمعية سينما حمص، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6 مساء.

اللاذقية:

ندوة بعنوان “تأثير الثقافة المجتمعية في الفرد والمجتمع”، يقدمها: أحمد جعفر، وعبدالله الشيخ، وفراس حسينو، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 – فعالية بعنوان “مسابقة شعرية كبرى”، على مدرج النصر في جامعة حلب، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “كيف تستقر المجتمعات في أزمنة الأزمات من منظور إسلامي”، للمحاضر الأستاذ مصطفى عبد اللطيف المنلا، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ1.30 ظهراً.

3 – أمسية موسيقية وغنائية بعنوان “ليلة سلطنة”، تحييها فرقة أندلوسيا تريو، في “دار رجب باشا” بدوار السبع بحرات، الساعة الـ 8 مساء.

4 – عرض أفلام “تذكير به، عقدة الخواجة، صافرة، إيجي بيست، محققو الأغنام، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.